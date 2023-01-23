『レブロン ボリュマイザーヘアードライヤーブラシ RVDR5222JPPNK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 16分に出品され04月01日 10時 16分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レブロン ボリュマイザーヘアードライヤーブラシ RVDR5222JPPNK
【商品説明】
・コードの長さ:約2.4m
・サイズ:約幅33.5×奥行10.5×高さ8cm
・本体重量:約580g
・温風温度:90度
・電源:100V 50/60Hz、消費電力:850W
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 29.20 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8526円
282 入札履歴
終了
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