『レブロン ボリュマイザーヘアードライヤーブラシ RVDR5222JPPNK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 16分に出品され04月01日 10時 16分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レブロン ボリュマイザーヘアードライヤーブラシ RVDR5222JPPNK



【商品説明】

・コードの長さ:約2.4m

・サイズ:約幅33.5×奥行10.5×高さ8cm

・本体重量:約580g

・温風温度:90度

・電源:100V 50/60Hz、消費電力:850W



【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 29.20 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。