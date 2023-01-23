『★送料・関税無料★Panasonic Bikini Trimmer and Shaver for Women with 4 Attachments f【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 08時 32分に出品され03月27日 08時 32分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Panasonic Bikini Trimmer and Shaver for Women with 4 Attachments for Gentle Grooming in Sensitive Areas， Wet/Dry， Battery-Operated ? ES-WV60-S (White / Silver)
|ブランド名
|商品コメント
| 2-in-1 Bikini Trimmer and Bikini Shaver: Made just for the bikini area， the Panasonic ES-WV60-S allows you to shave， trim or shape
Gentle Blades for Safe Grooming: Trimmer blades uses rounded edge to be extra-gentle on skin， and trimmer blades shaver foils are made using hypoallergenic stainless steel， for a comfortable trim or shave even on sensitive skin
Four Attachments: Dedicated shaver and trimmer heads let you keep yourself well-groomed however you want; bikini comb trims thicker hair; skin guard attachment keeps trimmer blade 1mm from skin， ensuring safety while grooming
Wet or Dry Convenience: Waterproof womens bikini trimmer allows you to groom wet， in the shower or bath， or dry， anytime
Perfectly Portable: Small， cordless design packs neatly in makeup bag for travel; no need to worry about chargers， this bikini line trimmer operates on 1-AA battery (not included)
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0885170427013
商品コード
YS0000047840057838
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落札価格8526円
574 入札履歴
終了
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