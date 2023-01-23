『★送料・関税無料★Panasonic Bikini Trimmer and Shaver for Women with 4 Attachments f【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 08時 32分に出品され03月27日 08時 32分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Panasonic Bikini Trimmer and Shaver for Women with 4 Attachments for Gentle Grooming in Sensitive Areas， Wet/Dry， Battery-Operated ? ES-WV60-S (White / Silver) ブランド名 商品コメント 2-in-1 Bikini Trimmer and Bikini Shaver: Made just for the bikini area， the Panasonic ES-WV60-S allows you to shave， trim or shape

Gentle Blades for Safe Grooming: Trimmer blades uses rounded edge to be extra-gentle on skin， and trimmer blades shaver foils are made using hypoallergenic stainless steel， for a comfortable trim or shave even on sensitive skin

Four Attachments: Dedicated shaver and trimmer heads let you keep yourself well-groomed however you want; bikini comb trims thicker hair; skin guard attachment keeps trimmer blade 1mm from skin， ensuring safety while grooming

Wet or Dry Convenience: Waterproof womens bikini trimmer allows you to groom wet， in the shower or bath， or dry， anytime

Perfectly Portable: Small， cordless design packs neatly in makeup bag for travel; no need to worry about chargers， this bikini line trimmer operates on 1-AA battery (not included) 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ セレクトショップサラ ビューティー スキンケア・ボディケア アイケア 家電 美容家電 レディースシェーバー 眉毛、フェイスシェーバー

JANコード/ISBNコード 0885170427013

商品コード YS0000047840057838