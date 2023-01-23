『2 Hounds Design Freedom No Pull Dog Harness Adjustable Gentle Comfortable【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 23時 26分に出品され04月17日 23時 26分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|2 Hounds Design Freedom No Pull Dog Harness Adjustable Gentle Comfortable Control for Easy Dog Walking for Small Medium and Large Dogs Made in USA Leash Included 5/8 SM Red
|ブランド名
|商品コメント
| ENJOY MORE WALKS Easy to use & comfortable to wear four adjustment points plus Swiss Velvet lining prevents rubbing
BETTER CONTROL Two connections give you better training results with your dog
TRAIN WITH EASE Recommended by veterinarians trainers and dog behaviorists worldwide helps you train your dog.
MADE IN THE USA Stainless steel hardware and super strong nylon webbing.
CHEWING WARRANTY Chewing replacement warranty offered by 2 Hounds Design.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0818557022150
商品コード
YS0000046838460267
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落札価格8526円
789 入札履歴
終了
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