『プチリュバンの大型用トリミングテーブル 外付けアーム 交換用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 06時 30分に出品され04月02日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プチリュバンの大型用トリミングテーブル 外付けアーム 交換用



【商品説明】

・【プチリュバン対応商品】6段階式高さ調節トリミングテーブル（M，L)／アジャスター付トリミングテーブル足ブラック×台面ブラック 高さ77〜78cm，86〜87cm／アジャスター付トリミングテーブル足ブラック×台面グリーン 高さ77〜78cm，86〜87cm／トリミングテーブルブラック／トリミングテーブルLサイズブラック 高さ78cm／大型トリミングテーブルLL

・付属のリード紐の長さ調節が可能になりました。

・新品

・縦：約105cm 横：約25cm 厚さ3cmまでのテーブルに取付可能



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 48.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 1.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。