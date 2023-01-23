『K&H Manufacturing Self-Warming Pet Cot Cover Large Choc/Fleece 30-Inch by 4【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 16時 50分に出品され04月11日 16時 50分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 K&H Manufacturing Self-Warming Pet Cot Cover Large Choc/Fleece 30-Inch by 42-Inch by K&H Manufacturing ブランド名 K&H Manufacturing 商品コメント K&H Manufacturing 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 ペット用品、生き物 犬用品 ベッド、マット、カバー ベッド、クッション

商品コード YS0000021736133981