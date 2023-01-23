『テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム200LEDセット アクアリウム 水槽 曲げガラス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 18時 42分に出品され04月07日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品紹介曲げガラス水槽セット。インテリア性の高い、高級感のある前面曲げガラス水槽のセットです。テトラ バリューエックスパワーフィルターと、明るいLEDライトがついたセット。【セット内容】20cm曲げガラス水槽、ガラスフタ/フック、テトラ オートワンタッチフィルターAT-20、テトラ LEDミニエコライト、観賞魚用フード、水質調整剤。水槽サイズ：W22XD22XH26cm（容量 約9L)原材料・成分ガラス、プラスチック、他