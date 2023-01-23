『Stupell Industries Cat Couch Relaxing Red Yarn Ball Pet Portrait White Fram【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 25分に出品され03月13日 22時 25分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Stupell Industries Cat Couch Relaxing Red Yarn Ball Pet Portrait White Framed Wall Art， 20 x 16， Blue ブランド名 商品コメント Dimensions: 20 x 1.5 x 16 Framed

Ready to Hang - No Installation or Hardware Needed

Create beautiful art displays by leaning and layering new artworks against your walls. Perfect for empty shelving or mantels， no installation or clean-up required.

Our gicl?e prints are carefully mounted on a durable MDF backing， and then perfectly finished in a 1.5 inch thick woodgrain frame. Frame colors include black， gray farmhouse and white. Made In USA.

Design by Lucia Hefferenan 商品カテゴリ 東潟ストア ペット用品 猫＆犬さん向け ペット用品、生き物 メモリアル、オーナーズグッズ オーナーズグッズ 猫雑貨

JANコード/ISBNコード 0196216376791

商品コード YS0000045438495934