『Stupell Industries Cat Couch Relaxing Red Yarn Ball Pet Portrait White Fram【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 25分に出品され03月13日 22時 25分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Stupell Industries Cat Couch Relaxing Red Yarn Ball Pet Portrait White Framed Wall Art， 20 x 16， Blue
|ブランド名
|商品コメント
| Dimensions: 20 x 1.5 x 16 Framed
Ready to Hang - No Installation or Hardware Needed
Create beautiful art displays by leaning and layering new artworks against your walls. Perfect for empty shelving or mantels， no installation or clean-up required.
Our gicl?e prints are carefully mounted on a durable MDF backing， and then perfectly finished in a 1.5 inch thick woodgrain frame. Frame colors include black， gray farmhouse and white. Made In USA.
Design by Lucia Hefferenan
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0196216376791
商品コード
YS0000045438495934
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落札価格8526円
384 入札履歴
終了
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