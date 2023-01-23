『Ｌａｃｏｏｋ ＥＡＳＹ ＳＥＲＶＥＲ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 20時 36分に出品され03月11日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・初めてでもラクラク ボタン長押しで手動でも給餌可能

・給餌量を細かく設定できる

5g単位で設定可能、1回5〜100g*

*グラム数は目安となります。本製品は体積で計量するため、フードの

サイズや形、密度によってグラム数は変動します。

・給餌時間を1日4回まで自由に設定

時間ごとに給餌量も変更できます



・2電源で停電時も安心

停電やアダプターが外れてしまっても、電池で動きます



※単一アルカリ乾電池3本（別売）が必要です



・トレイ、フードタンクを取り外して丸洗いOK

・倒れにくい安定形状

・フードタンク容量3.2L（約1.2kg*）



【使用方法】

・平らで安定した場所に設置してください。

・粒サイズが5〜15mmのドライフードをご使用ください。ただし、粒の形状によっては詰まる場合があります。

・半生・セミモイストタイプのフード、缶詰などのウェットタイプのフードはご使用いただけません。