『barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド S タン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 57分に出品され02月13日 16時 57分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド S タン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 670.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。