Dorunmo 母の日のギフト スターリングシルバー お母さんネックレス 娘 母 娘 ペンダント ジュエリー ギフト 女性 お母さん おばあちゃん，【新年の贈り物】

商品コメント

?925スターリングシルバー素材 - この母と娘のネックレスは、100%本物のS925スターリングシルバー製で、ニッケルフリー、鉛フリー、カドミウムフリーです。 ペンダントは最高品質のキュービックジルコニアで作られたジルコニア宝石で装飾され、チェーンはホワイトゴールドメッキフィルムで保護されているため、ネックレスは壊れたり変色したりしにくく、低刺激性。

?適したサイズ - 母娘ペンダントのサイズは0.9 x 0.75インチです。 チェーンの長さは18インチ+2インチの延長です。 頑丈なロブスタークラスプでしっかり固定し、非常に強力で優れた機能を発揮します。 快適で軽量、この素敵なネックレスは誰にでも合います。

?ユニークなデザイン - スターリングシルバーネックレスは2つのハートが絡み合っており、心の中には母と2人の娘がいます。I love you forever, every wonderful moment with your mother / daughter , loveは互いの心を養いましょう。

?愛に満ちたギフト - ハートチャームネックレスは愛を表現するのに最も適したギフトです。ペンダントネックレスはエレガントなギフトボックス付きで、再梱包する必要はありません。母の日、感謝祭、クリスマス、誕生日、記念日に、母、奥様、おばあちゃん、娘、叔母への最もユニークな贈り物です。

?配慮したカスタマーサービス - 当社は高品質のジュエリーと最高のサービスをすべてのお客様に提供することをお約束します。 ご不明な点がございましたら、24時間以内に返信し、快適な体験を保証するために最善を尽くします。