925 スターリング シルバー クロス メモリアル 火葬 灰 ネックレス 遺灰 ペンダント 灰 ジュエリー ギフト並行輸入品【新年の贈り物】

商品コメント

? You are always in my heart? 十字架火葬遺灰メモリアルペンダントは特別な意味を持つ記念ネックレスなので、あなたの最愛の人はいつもあなたのそばにとどまり、彼または彼女はいつもあなたと一緒にいるでしょう、あなたはあなたの記憶を失うことはありません。 ユニデザイン、自分、兄弟、姉妹、家族、友人、または愛を失った人に適しています。

? 十字架骨壺ネックレス? 十字架火葬メモリアルペンダントは、愛する人の灰や髪の毛、ペットの灰、壊れた花、土、髪、砂、特別な情報を保持できます。 灰ペンダントのスペースは十分に大きく、おじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、父親、兄弟、姉妹、息子、娘、夫、妻の灰、ペット犬の灰、ペットの動物、その他の灰に適しています。

? 十字架骨壺ネックレスサイズ? 高さ1.1インチ(約1.1インチ)、幅0.6インチ(約0.6インチ)、調節可能なチェーンの長さ18インチ + 2インチ(18インチ + 5.08cm)、ご自身で長さを調整できます。長さはほとんどの方に適しています。 遺灰の梱包用メモリアルネックレスには、ギフトボックス、シルバークロス、漏斗充填キットが含まれます。

? 925純銀素材? 鉛フリー、ニッケルフリー、低刺激性、敏感肌の方にも安全です。 防水性、密封性に優れ、灰を安全に保ちます。

? コミットメント? この遺灰入れネックレスに満足していない場合、またはご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。 解決策を迅速に見つけるお手伝いをします。