『BODUM ボダム BISTRO ビストロ 電動式コーヒーグラインダー ブラック 正規品 10903-01JP-3【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 06時 58分に出品され03月18日 06時 58分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BODUM ボダム BISTRO ビストロ 電動式コーヒーグラインダー ブラック 正規品 10903-01JP-3



【商品説明】

・低速で回転するため、騒音が小さく、摩擦熱の発生が少なくコーヒー豆の香りや風味を損なわないコニカル挽き刃



【サイズ】

高さ : 17.80 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 1.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。