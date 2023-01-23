『MIGOHI Dog Recovery Suit， Pet Cooling Surgical Cat Recovery Shirt After Sur【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 06分に出品され03月23日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 MIGOHI Dog Recovery Suit， Pet Cooling Surgical Cat Recovery Shirt After Surgery E-Collar & Cone Alternative Protection for Healing Wounds， Skin Disease， Anti Licking for Summer， Pink L ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab ペット・ガーデニング ペット用品、生き物 犬用品 ヘルスケア、介護用品 エリザベスカラー

商品コード YS0000021734551769