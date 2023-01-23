『★送料・関税無料★Yonique Women?2 Piece Flowy?Tankini Swimsuits with Boyshorts V Nec【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 22時 04分に出品され04月08日 22時 04分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Yonique Women?2 Piece Flowy?Tankini Swimsuits with Boyshorts V Neck Swim Tank Tops?Bathing Suits Modest Swimwear Mandala L ブランド名 商品コメント Two Piece Tankini swimsuits for women: vintage tankini provide maximum support with removable padded bras， wide adjustable shoulder straps and high waisted line. You can adjust the wide straps to be more comfortable.

Tankini tops for women: the pleated and flowy tank tops looks very flattering and elegant， which can hide imperfections perfectly. Modest bathing suits with shorts provide more than adequate coverage， which will keep you feeling secure.

Two piece bathing suits for women: v neck bathing suit designed with bowknot front. The bowknot in the bust area can be adjusted depending on how much you want to show off your cleavage.

Two piece tankini swimsuit is made of high quality fabric. Soft and comfortable， good breathability and durable. Superior in material and excellence in workmanship makes skin very cool in hot weather. Ladies all love soft swimwear for beach holidays and pool parties， modest two piece bathing suits perfect for most occasions such as beach， party， vacation， swimming pool， thermal springs， water park.

Sizes: XS (US 0-2)， S (US 4-6)， M (US 8-10)， L (US 12-14)， XL (US 16)， XXL (US 18). Please choose the appropriate size for you and feel free to contact us at any time. 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ SELECTSHOP sophia 水着 レディース水着（ワンピース） ファッション レディースファッション 水着 その他水着

商品コード YS0000047639601881

カテゴリ ファッション

レディースファッション

水着 タグ ★送料・関税無料★Yonique

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