『Smith Optics Vogue Unisex Snow Goggle - Fuschia， Red Sol-X Mirror【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 19時 16分に出品され03月18日 19時 16分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Smith Optics Vogue Unisex Snow Goggle - Fuschia， Red Sol-X Mirror
|ブランド名
|商品コメント
| VISION: Cylindrical Carbonic-x lens for clarity and impact resistance with built-in Airflow technology for active ventilation， Fog-X anti-fog inner lens for fog-free performance
FIT: Extra Small Fit; Available in Low Bridge Fit， Dual-slide strap for easy size adjustment， Responsive Fit frame adjusts to your face for a precise， comfortable fit
INTEGRATION: Designed for ultimate integration with Smith helmets for maximum comfort， venting and fog-free performance， Two-layer DriWix face foam wicks moisture for a fog-free fit， Ultra-wide， silicone-backed strap stays put
Red Sol-X Mirror lens: Dark sienna brown， Sol-X base lens tint with a multi-layer red mirror cuts glare and reduces eye fatigue in bright sunny conditions.. VLT = 17% (Lower VLT rated lenses are good for bright， sunny days， whereas higher rated lenses are best in cloudy or low light situations)
Includes microfiber goggle bag
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0716736731162
商品コード
YS0000047440261506
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落札価格8526円
662 入札履歴
終了
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