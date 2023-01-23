『TURAFO Deadlift Shoes Men Weightlifting Shoes Fitness Cross-Trainer Shoes P【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 30分に出品され03月23日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|TURAFO Deadlift Shoes Men Weightlifting Shoes Fitness Cross-Trainer Shoes Powerlifting Shoes for Men Gym Training Squat Sneaker Red
|ブランド名
|商品コメント
| Weightlifting sole: Designed for weightlifting and squats， the jagged sole provides a strong grip， and the upward widened sole provides good support， anti-roll， and is safer during exercise.
special high-quality fabric:The upper of the shoe is made of special high-quality fabric， which has a strong tension， comfortable and breathable， and has the feeling of bare feet.The upper is very light and lightweight， which is perfect for fitness and deadlifts.
Excellent design: These squat shoes evenly distribute foot pressure， maintain balance， reduce the risk of injury and impact on joints， and Help you achieve maximum lifting performance.
Wide applicability: These weightlifting shoes are not only suitable for weightlifting and squats， they can meet a variety of sports needs，is the perfect choice for weight training / weight lifting / gym / squat / weightlifting / treadmill / Pilates / cycling / jogging / camping / hiking / motorcycle travel / ropes， etc.
Warranty:TURAFO specializes in the production of high quality sports shoes， we have strict quality inspection and professional after-sales， shoes warranty 12 months， you buy after any problems we will solve in time for you.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047439937430
トレーニングSparring Boxing Gloves SHIHAN 10oz ブラックOlympian GenuineレザーShihan世界ブ
¥ 8526
ボクシンググローブグレー/シルバー 10oz Bronx???Super Exclusive本革
¥ 8526
AX BOXING Womens Hiking Boots Leather Lace Up Antislip Work Ankle Boots Ou
¥ 8526
Hello MrLin Running Shoes Womens Comfortable Fashion Non Slip Sneakers Walk
¥ 8526
RVCA Mens Yogger Stretch Sport Short Digi Camo Olive XLarge
¥ 8526
RDX ボクシンググローブ AURA plus グローブ スパーリング キックボクシング ムエタイ ブラック (10oz， ブラック)
¥ 8525
RDX ボクシンググローブ AURA plus グローブ スパーリング キックボクシング ムエタイ ブラック (12oz， ブラック)
¥ 8525
RDX ボクシンググローブ AURA plus グローブ スパーリング キックボクシング ムエタイ ブラック (14oz， ブラック)
¥ 8525
RDX ボクシンググローブ AURA plus グローブ スパーリング キックボクシング ムエタイ ブラック (16oz， ブラック)
¥ 8525
マーシャルワールド(MARTIAL WORLD) DONKAIDEE(ドークカイディー) ベロクロタイプ ボクシング BGDK2-10-BU
¥ 8525
マーシャルワールド(MARTIAL WORLD) DONKAIDEE(ドークカイディー) ベロクロタイプ ボクシング BGDK2-10-BU
¥ 8525
RYUJIN（リュウジン） アイアン ヘッドギア （ホワイト）Ｌ(シニアサイズ）
¥ 8524
Venum ヴェナム Challenger 2.0 ヘッドギア 黒/白 ボクシング MMA総合格闘技
¥ 8524
RDX ボクシンググローブ トレーニング フィットネス ムエタイ マヤヒデ レザー ミット キックボクシング ファイティング スパーリング
¥ 8523
HG51 マーシャルワールド プロ仕様スパーリングヘッドガード アゴ無 黒
¥ 8522
Yakthai ムエタイ グローブ 8oz 本革製 ボクシング YBGV1 ブルー(正規品) (8oz)
¥ 8522
Venum インパクト ボクシンググローブ Impact Boxing Gloves - Black/Red (8oz)
¥ 8522
ヘッドガード ニュー金網DX 赤色 各サイズ (ジュニア)
¥ 8522
落札価格8526円
314 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！