『TURAFO Deadlift Shoes Men Weightlifting Shoes Fitness Cross-Trainer Shoes P【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 30分に出品され03月23日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 TURAFO Deadlift Shoes Men Weightlifting Shoes Fitness Cross-Trainer Shoes Powerlifting Shoes for Men Gym Training Squat Sneaker Red ブランド名 商品コメント Weightlifting sole: Designed for weightlifting and squats， the jagged sole provides a strong grip， and the upward widened sole provides good support， anti-roll， and is safer during exercise.

special high-quality fabric:The upper of the shoe is made of special high-quality fabric， which has a strong tension， comfortable and breathable， and has the feeling of bare feet.The upper is very light and lightweight， which is perfect for fitness and deadlifts.

Excellent design: These squat shoes evenly distribute foot pressure， maintain balance， reduce the risk of injury and impact on joints， and Help you achieve maximum lifting performance.

Wide applicability: These weightlifting shoes are not only suitable for weightlifting and squats， they can meet a variety of sports needs，is the perfect choice for weight training / weight lifting / gym / squat / weightlifting / treadmill / Pilates / cycling / jogging / camping / hiking / motorcycle travel / ropes， etc.

Warranty:TURAFO specializes in the production of high quality sports shoes， we have strict quality inspection and professional after-sales， shoes warranty 12 months， you buy after any problems we will solve in time for you. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ 武道、格闘技 ボクシング シューズ

商品コード YS0000047439937430