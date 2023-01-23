『MAYZERO Kids Running Tennis Shoes Toddler Shoes Fashion Sneakers for Little【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 45分に出品され03月23日 00時 45分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 MAYZERO Kids Running Tennis Shoes Toddler Shoes Fashion Sneakers for Little Girls and Boys ブランド名 商品コメント Breathable and lightweight material， ultra lightweight， soft and comfortable.

Convenient hook-and-loop fastener closure design for easy on and off.

Fabric shoe lining with cushioned insole for added comfort.

Rubber soles， prevent slippery and wear-resisting， comfortable and elegant.

Imitate foot model， mark outline， not easily deformed， effectively protect kids growing feet， perfect for daily use， walking， running， traveling， etc. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ テニス シューズ

商品コード YS0000047439067659