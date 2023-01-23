『弘益 ハイスツール ブラウン VH-S30(BR) サイズ:W500×D500×H615~755 ?【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 19時 53分に出品され04月08日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
弘益 ハイスツール ブラウン VH-S30(BR) サイズ:W500×D500×H615~755 ?
【商品説明】
・原産国:中国
・本体サイズ:50×50×61.5~75.5cm、(座面)φ300cm
・素材・材質:天板:MDF (15mm厚) 塩ビシート真空成型
・組立:不要
【サイズ】
高さ : 38.50 cm
横幅 : 38.50 cm
奥行 : 63.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8526円
463 入札履歴
終了
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