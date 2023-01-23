『大光電機 DAIKO LEDブラケットライト ランプ付 電球色 電気工事必要 鉄錆色 DBK-38777Y【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 01時 18分に出品され04月14日 01時 18分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大光電機 DAIKO LEDブラケットライト ランプ付 電球色 電気工事必要 鉄錆色 DBK-38777Y



【商品説明】

・サイズ:巾120 高250 出275mm

・素材:鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装

ガラス 乳白消し

・適合ランプ:LED電球 7.2W（E26） 電球色／2700K



【サイズ】

高さ : 26.40 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 1.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。