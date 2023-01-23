『大光電機 DAIKO LEDブラケットライト ランプ付 電球色 電気工事必要 鉄錆色 DBK-38777Y【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 01時 18分に出品され04月14日 01時 18分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大光電機 DAIKO LEDブラケットライト ランプ付 電球色 電気工事必要 鉄錆色 DBK-38777Y
【商品説明】
・サイズ:巾120 高250 出275mm
・素材:鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装
ガラス 乳白消し
・適合ランプ:LED電球 7.2W（E26） 電球色／2700K
【サイズ】
高さ : 26.40 cm
横幅 : 29.40 cm
奥行 : 29.80 cm
重量 : 1.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8526円
489 入札履歴
終了
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