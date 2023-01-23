『Munfix レッドカップ100個 12オンス クリアプラスチックカップタンブラー ゴールド縁取りカップ ファンシー使い捨てウェディングカップ エレガ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 04時 07分に出品され03月23日 04時 07分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Munfix レッドカップ100個 12オンス クリアプラスチックカップタンブラー ゴールド縁取りカップ ファンシー使い捨てウェディングカップ エレガントなパーティーカップ ゴールドの縁付き 12oz ゴールド ブランド名 cruzminds 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 ペット用品、生き物 犬用品 食器、餌やり、水やり用品 食器、フードボール

商品コード YS0000021732181455