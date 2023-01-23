『大王製紙 アテント テープ止めタイプ M 1セット（80枚：20枚×4パック）【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 20時 40分に出品され03月29日 20時 40分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 大王製紙 アテント テープ止めタイプ M 1セット（80枚：20枚×4パック） 【ジャンル・特徴】 【テープ止めタイプ】背中もれ防止ギャザーが、尿と軟便の背中もれをせき止める。 [ 763660 ]
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落札価格8526円
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終了
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