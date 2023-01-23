『アンディハワード ANDY HAWARD 帆布コートシリーズ 日本製 豊岡製鞄 メンズ ショルダーバッグ 33687-3H ネイビー ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 05分に出品され03月05日 15時 05分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品仕様】
(約)H23×W31×D8ｃｍ、重さ(約)530ｇ
【素材】
帆布PVC白化コーティング(付属:PVC)
【仕様】
カブセ:マグホック留め、正面(カブセ下):ササマチポケット、片側面:アテポケット、背面:アテポケット、本体内部:マチ付きオープンポケット、小物ポケット、ペン差し、ファスナーポケット、その他:天ファスナー付き、底板付き、カラー：ネイビー
【保証期間】
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落札価格8526円
27 入札履歴
終了
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