『アンディハワード ANDY HAWARD 帆布コートシリーズ 日本製 豊岡製鞄 メンズ ショルダーバッグ 33687-3H ネイビー ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 05分に出品され03月05日 15時 05分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品仕様】

(約)H23×W31×D8ｃｍ、重さ(約)530ｇ



【素材】

帆布PVC白化コーティング(付属:PVC)



【仕様】

カブセ:マグホック留め、正面(カブセ下):ササマチポケット、片側面:アテポケット、背面:アテポケット、本体内部:マチ付きオープンポケット、小物ポケット、ペン差し、ファスナーポケット、その他:天ファスナー付き、底板付き、カラー：ネイビー



【保証期間】

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