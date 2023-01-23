『Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー ドライバー用 460cc対応 Kelly/Yellow(Ma【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 50分に出品され03月14日 16時 50分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー ドライバー用 460cc対応 Kelly/Yellow(Masters) 2017JCKYD サイズ:460cc対応、全長17インチ(POMは除く)、POM幅8インチ(横幅)



【商品説明】



CMR-X06XK4B288

【サイズ】

高さ : 10.30 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 23.90 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。