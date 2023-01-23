『スキップホップ SKIP HOP Baby Car Mirror， Silver Lining Cloud Entertainment Mirror【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 12時 53分に出品され03月03日 12時 53分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外取り寄せの並行輸入商品、新品となります。
日本へ輸送する都合上、お届けまで2-3週間程お時間を頂いております。
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欧米仕様の輸入品となります。商品サイズは全てUS仕様となるためご留意お願い致します。
時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
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ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|スキップホップ SKIP HOP Baby Car Mirror， Silver Lining Cloud Entertainment Mirror
|ブランド名
|商品コメント
| Entertain， soothe and keep an eye on baby with our cute backseat baby mirror. Featuring music， white noise sounds and multicolor lights， the sweet cloud design also includes a remote control so it’s easy to adjust depending on baby’s (and your) needs
2 modes: Soothe & Entertain featuring 8 songs， 3 white noise sounds and multicolor light shows and includes remote control with visor clip
Attaches to most vehicle headrests with multiーangle pivot for easy adjustability and provides a wideーangle view of baby
Crashーtested shatterproof mirror
Size (inches): 14.45L x 2.75W x 10.31H; (cm): 36.7L x 7W x 26H
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0194135977129
商品コード
YS0000028737176184
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落札価格8526円
855 入札履歴
終了
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