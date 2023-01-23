『Bachmann Industriesバラスト接着Fixer Nスケール【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 01時 31分に出品され03月31日 01時 31分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Bachmann Industriesバラスト接着Fixer Nスケール ブランド名 Bachmann 商品コメント Bachmann 海外輸入品の場合、通常12日から21日間の納期をいただいておりますが、商品により1ヶ月以上いただく場合もございます。



国内発送品の場合、1日から3営業日以内に発送致します。輸送の際、外箱、パッケージにスレや傷が発生する場合もあります。

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商品カテゴリ アフィールセレクト フィギュア・模型 車・バイク・飛行機・模型 ゲーム、おもちゃ 模型、プラモデル その他模型

商品コード YS0000022522333467