『jessie レディース ハンドバッグ US サイズ: One Size カラー: ブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 22時 43分に出品され04月02日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|jessie レディース ハンドバッグ US サイズ: One Size カラー: ブラウン
|ブランド名
|jessie
|商品コメント
| Women Straw Handbag: Best choice for fashionista. Natural straw & corn peel bag， exquisite straw surface， polyester lining， top drawstring closure， round woody handle， long usage time， unique and chic.
Special Design: This straw handbag is hand-crafted by our local Artisans， unique， delicate， and fashionable. Large size: 16.14"L x 1.96"W x 7.87"H.
Structure: Drawstring closure; The main compartment holds enough place for your cosmetics， umbrella， and daily items
Occasions: Perfect for any occasion: beach， party， shopping， camping， and dating， it shows your special personal character.
Customer Service: Any questions， please kindly contact us， we would always offer best solution to you.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047439256352
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落札価格8526円
298 入札履歴
終了
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