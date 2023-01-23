『Robocar Poli [2 Pack] Poli + Amber Transforming Robot Toys， 4 Transformabl【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 23時 47分に出品され03月03日 23時 47分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Robocar Poli [2 Pack] Poli + Amber Transforming Robot Toys， 4" Transformable Action Figure Toy Holiday Toy Gifts
|ブランド名
|商品コメント
| ? SUPER TRANSFORMING ACTION FIGURE: POLI & AMBER， Police car and Ambulance that can transform into robot.
? CAR+ROBOT+HERO: 4 inches tall in ROBOT mode. | Real working wheels (propeller) | No batteries required | Made for preschool Robocar POLI fans age 3+
? EASY TO TRANSFORM: Transforms from car (helicopter) to robot hero in just 3-4 easy steps.
? LEARNING AND FUN: Practices problem-solving and fine motor skills， Helps with hand-eye coordination.
? COLLECT THEM ALL: Bring all heroes home to your kids Collect super transforming Robocar rescue team "POLI， AMBER， ROY， HELLY， MARK， BUCKY and New characters" in Season 5 (Coming Coon)
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047439048275
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落札価格8526円
66 入札履歴
終了
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