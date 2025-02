ビッグストリーム そうめんスライダー エクストラ【お歳暮】

商品情報

【商品名】

ビッグストリーム そうめんスライダー エクストラ



【商品説明】

・(C)T - ARTS

・Battery type: C batteries are not included. Please purchase them separately.

・For ages 15 and up.

・Requires 2 C alkaline batteries (batteries sold separately).-



【サイズ】

高さ : 27.40 cm

横幅 : 27.60 cm

奥行 : 44.20 cm

重量 : 2.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。