『Washable Bed Pads for Incontinence 2 Pack，34 x 52， Reusable Waterproof【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 53分に出品され03月03日 12時 53分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Washable Bed Pads for Incontinence 2 Pack，34 x 52， Reusable Waterproof Bed Underpads with Non-Slip Back for Elderly， Kids， Women or Pets， Blue
|ブランド名
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000040430453454
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落札価格8526円
828 入札履歴
終了
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