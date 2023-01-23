『Washable Bed Pads for Incontinence 2 Pack，34 x 52， Reusable Waterproof【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 53分に出品され03月03日 12時 53分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Washable Bed Pads for Incontinence 2 Pack，34 x 52， Reusable Waterproof Bed Underpads with Non-Slip Back for Elderly， Kids， Women or Pets， Blue ブランド名 商品コメント 商品カテゴリ SAIKOHshop315 家具・インテリア ベビー、キッズ、マタニティ ベビー用寝具、ベッド おねしょシーツ（防水シーツ）

商品コード YS0000040430453454