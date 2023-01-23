『HOYAYO ACCESSORY レディース US サイズ: Large カラー: ベージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 14時 11分に出品され05月02日 14時 11分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 HOYAYO ACCESSORY レディース US サイズ: Large カラー: ベージュ ブランド名 Hoyayo 商品コメント Material: Wool+Polyester， soft and comfortable texture， thickened andinsulated， is the best choice for the pursuit of quality. br Size: 78 in x 28 in， suitable for all sizes， keep your neck and chest warm in the cold winter. br Features: Large size wool shawls and wraps， can serve as a fashion cloak or infinite styles， comfortable and warm， scarves， shawls， blankets， multi-purpose，with a variety of colors to meet your different needs. br Function: Wool shawls is available for a variety of occasions， such as weddings， birthday parties， cocktail parties and can be matched withcoats， jackets， sweaters or dresses for activities; perfect for any season， perfectwarm accessories during the cold season， while still maintaining enough light in spring and autumn; even in the summer as a blanket in an air-conditioned room or on a cold night in a journey. br Exquisite gift selection: Surprise your friends， loved ones， and loverson birthday， Mothers Day， Thanksgiving， Christmas， Valentines Day or some special festivals， which will be a beautiful and warm gift. 商品カテゴリ SAIKOHshop315 輸入雑貨 ベビー、キッズ、マタニティ 子ども服、シューズ 子ども用ファッション小物 マフラー、ストール

JANコード/ISBNコード 0657631027236

商品コード YS0000040437596684