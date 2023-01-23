『ALACOO Table Lamp with USB and Outlets Power & Type C Charging Port， Touch【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 03時 57分に出品され04月15日 03時 57分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 ALACOO Table Lamp with USB and Outlets Power & Type C Charging Port， Touch Desk Lamp Control Retractable， 3 Way Dimmable， lamp for Bedroom， Living Room， Home Office ブランド名 商品コメント ? Multifunctional Touch Lamp : Retractable neck，ON/OFF button switch located on base for convenience.Small enough to fit just about anywhere on the desk. Overall its a well made lamp that is a good fit for home office. br ? 3 Way Dimmable & Night Light : The lamp with usb ports and outlets has 3 levels of brightness( low - medium - high）. Just tap the base， it goes brighter and brightest. Long press（Just 1 second）the base to control the top light， used as night light. The height of the light can be adjusted as needed. Proper comfortable brightness for reading/working/sleeping. br ? USB / Type-c / 2 AC Outlets Power Strips : You can use this desk light as a nightstand/desk charging station， charge for your phone，iPad and Kindle. It also has Surge Protector，Overload，Short-circuit，Over-current and Overheating protection for safety use. br ? Eye Caring Desk Lamp : The light is soft and steady. Choose the right light according to your needs， you can improve visual effects and avoid visual fatigue.If youre looking for a desk lamp or night table lamp， this is great Perfect for office， kids room， or college dorm. br ? Perfect design : 360 light lights up more places in the room. Touch switch at the base makes it easier to light up the lamp in the dark.Reasonable height and width make the table lamp stable without falling down.Dimensions: H: 13"/33cm - 20.4"/51.8cm. 商品カテゴリ SAIKOHshop315 家具・インテリア 家具、インテリア 照明、電球 卓上ライト デスクライト

商品コード YS0000040437292653