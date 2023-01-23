『EXZEIT Waterproof LED Pods， 54W 3800LMS 180° Flood Offroad Light with CREE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 23時 26分に出品され04月03日 23時 26分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|EXZEIT Waterproof LED Pods， 54W 3800LMS 180 Flood Offroad Light with CREE Led Chips， Off Road Lights， Led Work Lights for Truck Tractor Jeep ATV UTV Golf cart Boat， 12v/24v (3.5 inch)
|ブランド名
|商品コメント
|18012V Led Light With CREE Led chips， this lights with 180 illumination range gives out abundant brightness for clear visibility， increasing safe hugely for your night riding， as well as your driving in rainy foggy weather.brSTAINLESS steel Led light Pods. With durable aluminum housing and 304 stainless steel mounting bracket，This 3.5 inch light pod can withstand different harsh environment， keeping you from rust annoyance.brUNIVERSAL FIT Off Road Lights It is also widely applied in truck， tractor， off road， jeep， pick up， SUV， ATV， UTV， motorcycle and heavy machine etc.brProduct Warranty. Any quality issue is under one year of replacement warranty. We stand behind our products.
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0745679797058
商品コード
YS0000021738135921
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落札価格8526円
94 入札履歴
終了
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