『EXZEIT Waterproof LED Pods， 54W 3800LMS 180° Flood Offroad Light with CREE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 23時 26分に出品され04月03日 23時 26分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 EXZEIT Waterproof LED Pods， 54W 3800LMS 180 Flood Offroad Light with CREE Led Chips， Off Road Lights， Led Work Lights for Truck Tractor Jeep ATV UTV Golf cart Boat， 12v/24v (3.5 inch) ブランド名 商品コメント 18012V Led Light With CREE Led chips， this lights with 180 illumination range gives out abundant brightness for clear visibility， increasing safe hugely for your night riding， as well as your driving in rainy foggy weather.brSTAINLESS steel Led light Pods. With durable aluminum housing and 304 stainless steel mounting bracket，This 3.5 inch light pod can withstand different harsh environment， keeping you from rust annoyance.brUNIVERSAL FIT Off Road Lights It is also widely applied in truck， tractor， off road， jeep， pick up， SUV， ATV， UTV， motorcycle and heavy machine etc.brProduct Warranty. Any quality issue is under one year of replacement warranty. We stand behind our products. 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 家具、インテリア 照明、電球 卓上ライト デスクライト

JANコード/ISBNコード 0745679797058

商品コード YS0000021738135921