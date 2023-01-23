『Magnetic Toys for Kids Toddlers Magnetic Tiles Magnetic Castle Blocks Preschool Magnet Toys Set 102 Pieces.[並行輸入品]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 10時 58分に出品され03月04日 10時 58分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：Magnetic Toys for Kids Toddlers Magnetic Tiles Magnetic Castle Blocks Preschool Magnet Toys Set 102 Pieces. 翻訳：子供用磁気おもちゃ 幼児用磁気タイル 磁気キャッスルブロック 就学前のマグネットおもちゃセット 102ピース。 *開発セット*この第二世代の磁気ブロック開発セット102個、32*正方形、32*三角形、4*二等辺三角形、2*六角形、6*半円、2*ホイール、24*城プラスチックカード、1*美しいギフト収納ボックス、1*多くの参照モデルとカラーマニュアル、1*保証カード含む。