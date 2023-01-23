『★送料・関税無料★CUPSHE SWIMWEAR レディース US サイズ: M (USA 8/10)★海外で人気の並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 01時 48分に出品され03月30日 01時 48分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|CUPSHE SWIMWEAR レディース US サイズ: M (USA 8/10)
|ブランド名
|CUPSHE
|商品コメント
| Design: Sexy V Neck Features Floral Print. Functional Tie Can Straps At The Front Or Back. About Cup Style: With Padded Cups
The Pattern is One of a Kind - The Exact Pattern You Receive Will Be Slightly Different Than the One Shown.
Garment Care: Regular Wash. Recommend with Cold Water. Do not Use Bleach. Do not Tumble Dry.
Occasion: Best Holiday Gifts for Mom， Wife， Girlfriend or Women You Love. Perfect for Tropical Vacations， Summer， Beach & Pool， Honeymoon， Cruise.
Available in XS， S， M， L， XL， XXL. (XS=0-2， S=4-6， M=8-10， L=12-14， XL=16-18， XXL=20). Please Refer to Our Size Chart for Specific Measurements to Achieve the Perfect Fit.
本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047639601884
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¥ 8512
スピード レディース 水着 フライバック水着 Boomstar Placement
¥ 8512
落札価格8526円
169 入札履歴
終了
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