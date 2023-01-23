『Hickey Freeman メンズ ニット カシミア 帽子 - 100% イタリア製カシミア イタリア製 US サイズ: One Size カラー:【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 04時 46分に出品され04月26日 04時 46分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Hickey Freeman メンズ ニット カシミア 帽子 - 100% イタリア製カシミア イタリア製 US サイズ: One Size カラー: レッド
|ブランド名
|Hickey Freeman
|商品コメント
|イタリア製カシミア：100%イタリア製カシミアを使用したニットと手仕上げ。 br クラシックなデザイン：クラシックなリブステッチが特徴。ブラック/グレーの組み合わせ、またはネイビー/デニムブルーの組み合わせがあります。 br フリーサイズ:リブニット構造で伸縮性が向上。形状を維持しながら頭のサイズや形にぴったりフィットします。 br ギフトに最適：家族、友人、同僚への素晴らしい冬やホリデーギフトになります。 br 推奨のお手入れ：手洗いまたはドライクリーニング。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0843692178486
商品コード
YS0000040437635016
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落札価格8526円
614 入札履歴
終了
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