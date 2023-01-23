『BraceAbility AFO Drop Foot Brace - Adjustable Dorsiflexion Soft Shoe Splint【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 07時 48分に出品され04月06日 07時 48分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 BraceAbility AFO Drop Foot Brace - Adjustable Dorsiflexion Soft Shoe Splint for Neuropathy Walking Exercise Assist， Gait Lifting Support， Charcot Marie Tooth (CMT) and Achilles Pain Treatment (S/M) ブランド名 商品コメント TO CHOOSE YOUR SIZE - Use a soft， flexible tape measure to find the circumference around your ankle， in inches. Refer to the sizing chart pictured above to find your size.brFOR EVERYDAY WEAR - Fits any right or left laced shoe and in a variety of styles. The breathable ankle wrap is comfortable and barely noticeable throughout the day allowing you to continue on as normal.brADJUSTABLE DORSIFLEXION FIT - Easy to adjust bungee cords create a custom fit for optimal tension and relief while pulling your toes upwards at a 90 degree angle for better foot and toe position. Ankle strap wraps securely around your leg with the ability to adjust as you wish.brWORKS FOR A VARIETY OF CONDITIONS - Treatment for peroneal nerve injuries， foot drop， muscle dysmorphia， charcot marie tooth disease， diabetic neuropathy， plantar fasciitis， achilles tendonitis， cerebral palsy， ankle weakness and morebrSOFT & DURABLE SUPPORT - Made from medical-grade material designed to withhold daily wear for walking， working out or running errands. The soft foot-lifting technology eliminates discomforts and feels natural. 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab スポーツ スポーツ スポーツケア用品 サポーター 足首用

JANコード/ISBNコード 0850000471696

商品コード YS0000021737706995