『トレーニングSparring Boxing Gloves SHIHAN 10oz ブラックOlympian GenuineレザーShihan世界ブ【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 17時 28分に出品され04月07日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 トレーニングSparring Boxing Gloves SHIHAN 10oz ブラックOlympian GenuineレザーShihan世界ブランドトレーニング/ Sparring Gloves ブランド名 Shihan 商品コメント 商品カテゴリ とらいあんぐるずヤフーショップ スポーツ ボクシング スポーツ 武道、格闘技 ボクシング その他ボクシング用品

商品コード YS0000043834741844