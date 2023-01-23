『ECHSRT Laptop Backpack for Women 16-inch Water Resistant Business Travel Da【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 19時 24分に出品され03月17日 19時 24分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|ECHSRT Laptop Backpack for Women 16-inch Water Resistant Business Travel Daypack College School Bookbag for Men Black
|ブランド名
|商品コメント
|DIMENSION - 11.4 inch (L)× 6.7 inch (W)× 16.5 inch (H); CAPACITY - 20 L; Fit for Laptop up to 16 inch laptop & 12.9 inch tablet br EXPANDABLE CAPACITY - With the design of flap and drawstring， you can freely adjust the band at the front panel to expand or narrow the space based on your need br CONVENIENT & COMFORT - Total 6 Compartments to tidy your belongings well. Convenient to take and put. The backpacks backside and adjustable strap are well-padded to fit your body. Comfort on your back br DURABLE & WATER-RESISTANT - The 900D Nylon fabric with a sturdy metal clasp and the 210D Polyester interior material padded with sponges are Wear-Resistant， Durable， High-Resilient， and Splashproof - A High-Quality Backpack br MINIMALIST - The backpack with minimalist style is perfect for teens， college students， men， women at school， office， library， daily travel， etc.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0682601905948
商品コード
YS0000040437188059
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ECHSRT Laptop Backpack for Women 16-inch Water Resistant Business Travel Da
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落札価格8526円
190 入札履歴
終了
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