『GVスノーシュートラディショナルレザーバインディング（2B）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 06分に出品され03月24日 12時 06分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|GVスノーシュートラディショナルレザーバインディング（2B）
|ブランド名
|商品コメント
|Genuine leather bindingsbrEasy to put on and take offbrFits on all wooden snowshoesbrCountry Of Origin Canada
税関で開封される可能性がございます
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0771421000091
商品コード
YS0000021737763568
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落札価格8526円
145 入札履歴
終了
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