『GVスノーシュートラディショナルレザーバインディング（2B）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 06分に出品され03月24日 12時 06分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 GVスノーシュートラディショナルレザーバインディング（2B） ブランド名 商品コメント Genuine leather bindingsbrEasy to put on and take offbrFits on all wooden snowshoesbrCountry Of Origin Canada 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab スポーツ スポーツ スノーボード バインディング

JANコード/ISBNコード 0771421000091

商品コード YS0000021737763568