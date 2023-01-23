『ピラティス STOTT PILATES Power and Agility - Reformer Intervals on the Cardio-Tramp Rebounder DVD 輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 04時 38分に出品され04月23日 04時 38分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細

In this DVD， discover how to use the use Cardio-Tramp Rebounder for plyometric interval training to increase speed， agility and power. The Padded Platform Extender is used with the Reformers spring resistance to help improve strength and stability.



※原文のままを表記しています。

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