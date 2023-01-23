『エフスタイル 旅行用メッセンジャーバッグ 紋章刺繍ワッペン付き 容量36L 25 cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 23時 21分に出品され04月16日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エフスタイル 旅行用メッセンジャーバッグ 紋章刺繍ワッペン付き 容量36L 25 cm



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ60cmxヨコ25cmxマチ24cm

・ポケットなし

・留め具の種類: フック

・表地: コットン

・重量:550g



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 27.20 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。