『シーリングライト LED ステンドグラス おしゃれ 地中海 直付け 手作り モザイク レトロ 雰囲気が 和室 寝室 玄関 廊下 リビング用 天井照明【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 55分に出品され03月28日 15時 55分に終了予定です。即決価格は8,525円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー:ブルー

材質:金属/ガラス

サイズ:30*9CM 2灯 / 40*10CM 3灯

対応電球：LED、白熱球、エジソンランプ

口金：E26

（電球は別売オプション品です）

別売オプション電球の仕様：12ワット数

重量：（30CM 2.3KG）（40CM 3.3KG）















安全規格：PSE規格【取付説明】該当製品はお客様側から取り付けることが必要があります。ご購入後、取り付けの問題による返品はお受けできません。あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。

【取付方法】電源直結タイプです、裏側に電線の結線がございます。照明器具は天井でネジを固定する必要です。取付は電線接続が必要なので、専門の資格を持つ工事店、電気店に依頼してください。