『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン MDR-NWBT20N : Bluetooth対応 ホワイト MDR-NWBT20N W【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 32分に出品され04月16日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,525円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン MDR-NWBT20N : Bluetooth対応 ホワイト MDR-NWBT20N W



【商品説明】

・NFC搭載でワンタッチ接続

・周囲の騒音を分析し、最適なノイズキャンセリングモードを自動選択するAIノイズキャンセリング機能搭載

・騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる、デジタルノイズキャンセリング機能搭載



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 18.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。