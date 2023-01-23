『Nゲージ JR 223-2000系 近郊電車 基本セット 4両 鉄道模型 電車 TOMIX 98478【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 10時 19分に出品され03月07日 10時 19分に終了予定です。即決価格は8,525円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
223-2000系は1999年から登場したグループで東海道・山陽本線の新快速などで活躍しています。
編成は4・6・8両編成があり、最大12両編成で、様々な組み合わせで敦賀-播州赤穂間で活躍しています。
KATO Nゲージ 221系リニューアル車 大和路快速 増結セット 4両 10-1492 鉄道模型 電車
¥ 8525
TOMIX 第11回国際鉄道模型コンベンション JAM 開催記念 コンテナ貨車
¥ 8525
Nゲージ 426 近鉄12400 (12200)系 4輌セット (未塗装車体キット)
¥ 8525
Nゲージ 10-544 E233系1000番台京浜東北線 増結 (4両)
¥ 8524
TOMIX Nゲージ 227系 基本セットB 98020 鉄道模型 電車
¥ 8524
きかんしゃトーマス ビッグローダー あっちでこっちで積みおろしセット
¥ 8524
PLUM 1/80 JR東日本201系直流電車 京葉線 モハ201・モハ200 ディスプレイモデル 未塗装組立プラキット PP132
¥ 8524
Zゲージ T019-3 国鉄 C11 蒸気機関車 165号機タイプ 門デフ
¥ 8524
Zゲージ T019-3 国鉄 C11 蒸気機関車 165号機タイプ 門デフ
¥ 8524
TOMIX Nゲージ EF67 100 更新車 9182 鉄道模型 電気機関車
¥ 8524
【まとめ売り】トミーテック 鉄コレ 叡山電車700系 リニューアル722号車(赤)＋リニューアル723号車(青)＋動力ユニット(TM-10R)×2＋パンタグラフPT4811N(2個入)
¥ 8524
カトー 22-019 スマートコントローラー(ACアダプター別売) 返品種別B
¥ 8524
TOMIX(トミーテック) 特別企画品 JR キハ100形 釜石線全線開業 70周年記念ラッピング セット #97941
¥ 8524
KATO Nゲージ 100系新幹線 グランドひかり 4両増結セット 10-1213
¥ 8524
プラレール レールも 車両も 情景も 60周年 ベストセレクションセット日本おもちゃ大賞2019 特別賞
¥ 8524
KATO Nゲージ ク5000 トリコロールカラー 8両セット 10-1603 鉄道模型 貨車
¥ 8524
KATO Nゲージ TV4 ユニトラム鉄道乗入れ線路セット 40-814 鉄道模型用品
¥ 8524
TOMIX Nゲージ 近畿日本鉄道 50000系 しまかぜ 基本セット 98461 鉄道模型 電車
¥ 8523
落札価格8525円
373 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！