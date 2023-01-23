『Nゲージ JR 223-2000系 近郊電車 基本セット 4両 鉄道模型 電車 TOMIX 98478【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 10時 19分に出品され03月07日 10時 19分に終了予定です。即決価格は8,525円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 223-2000系は1999年から登場したグループで東海道・山陽本線の新快速などで活躍しています。

編成は4・6・8両編成があり、最大12両編成で、様々な組み合わせで敦賀-播州赤穂間で活躍しています。