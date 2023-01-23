『ソニー コンデンサーマイク AUX ステレオ/ICレコーダー・ビジネス用 ECM-CS3【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 07分に出品され03月29日 18時 07分に終了予定です。即決価格は8,525円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー コンデンサーマイク AUX ステレオ/ICレコーダー・ビジネス用 ECM-CS3



【商品説明】

・Cレコーダーで手軽に高音質録音

・小型・軽量設計

・持ち運びにも便利な小型・軽量設計のタイピンタイプのステレオマイク

・本体: 約 11mm×32mm (最大径×全長)

・自由な角度で装着できる360度回転式クリップ機構

・電池なしで使用可能

・高音質マイクカプセル搭載

X004KVIZJ8



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 9.70 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。