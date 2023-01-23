『daim 日本製 側面用 ハウスビニール 厚み0.1mm 幅150cm 無滴透明 片テープハトメ加工 ビニール温室 温室用ハウ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 13時 30分に出品され03月27日 13時 30分に終了予定です。即決価格は8,525円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品の説明 【特徴】透明性と保温力に優れたハウスビニール！透明性が高く、約95％の光を通します！POフィルムと比べ、体積当たり約1.4倍の重さがあるため、保温力に優れ外部に熱を逃がしません！農業用ビニールは、非常に弾力性に優れるので、パッカーでの固定が簡単で、しっかり固定できます！ 【本体サイズ】(約) ：厚み0.1mm×幅150cm 【用途】農業用ハウスのビニールとして 【色】透明 【材質】農業用ビニール 【注意事項】本来の使用用途と異なるご使用はおやめください。 ビニール温室 温室用ハウス ビニールハウス 農業用ビニール 農業用ビニールシート 温室 ビニール ハウス ビニールハウス用ビニール シート 第一ビニール ご注意（免責）＞必ずお読みください 【注意事項】本来の使用用途と異なるご使用はおやめください。
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落札価格8525円
928 入札履歴
終了
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