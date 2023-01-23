『Farfly リビングシート 立ち上がり 320x320cm テントシート お座敷スタイル リビングフロアシート 耐水圧3000mm 防水【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 20時 06分に出品され03月31日 20時 06分に終了予定です。即決価格は8,525円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Farfly リビングシート 立ち上がり 320x320cm テントシート お座敷スタイル リビングフロアシート 耐水圧3000mm 防水



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.10 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 1.29 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。