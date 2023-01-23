『GREEN HOUSE(グリーンハウス) MP3プレーヤー ブラック GH-KANABTC16-BK ［非対応 /16GB］【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 33分に出品され03月20日 00時 33分に終了予定です。即決価格は8,525円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GREEN HOUSE(グリーンハウス) MP3プレーヤー ブラック GH-KANABTC16-BK ［非対応 /16GB］
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 9.70 cm
奥行 : 15.90 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8525円
525 入札履歴
終了
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