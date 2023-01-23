『[楽譜] レシテーション・ブック【サクソフォーン四重奏】《輸入木管アンサンブル》【送料無料】(Recitation Book for Saxophone Quartet (4 Sax)《輸【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 18時 38分に出品され04月01日 18時 38分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 ジャンル：サックス



出版社：Maslanka Press



弊社に在庫がない場合の取り寄せ発送目安：8日〜31日



作曲者：David Maslanka／デイヴィッド・マスランカ



編成：サックス四重奏



演奏時間：20分



解説：〈収録曲〉

1. Meditation on the chorale melody ”Der du bist drei in Einigkeit” (You who are three in one)

2. Prelude/Chorale: Meditation on ”Jesu meine Freude” (Jesus my joy)

3. Ecco morir dunque (Look! My death is near!) - Gesualdo di Venosa， 1596

4. Meditation on the Gregorian Chant ”O Salutaris Hostia” (O Salvation’s Victim)

5. Fanfare/Variations on ”Durch Adams Fall” (Through Adam’s fall)



【編成】ソプラノ・サックス、アルト・サックス、テナー・サックス、バリトン・サックス



商品カテゴリ ロケットミュージック !店 楽譜 本、雑誌、コミック 楽譜、音楽書 楽譜（その他） 全般

販売期間 2015/5/16 13:00 〜 2024/8/31 15:00

JANコード/ISBNコード 4571453853551

商品コード AW644