『[楽譜] レシテーション・ブック【サクソフォーン四重奏】《輸入木管アンサンブル》【送料無料】(Recitation Book for Saxophone Quartet (4 Sax)《輸【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 18時 38分に出品され04月01日 18時 38分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジャンル：サックス
出版社：Maslanka Press
弊社に在庫がない場合の取り寄せ発送目安：8日〜31日
作曲者：David Maslanka／デイヴィッド・マスランカ
編成：サックス四重奏
演奏時間：20分
解説：〈収録曲〉
1. Meditation on the chorale melody ”Der du bist drei in Einigkeit” (You who are three in one)
2. Prelude/Chorale: Meditation on ”Jesu meine Freude” (Jesus my joy)
3. Ecco morir dunque (Look! My death is near!) - Gesualdo di Venosa， 1596
4. Meditation on the Gregorian Chant ”O Salutaris Hostia” (O Salvation’s Victim)
5. Fanfare/Variations on ”Durch Adams Fall” (Through Adam’s fall)
【編成】ソプラノ・サックス、アルト・サックス、テナー・サックス、バリトン・サックス
商品カテゴリ
販売期間
2015/5/16 13:00 〜 2024/8/31 15:00
JANコード/ISBNコード
4571453853551
商品コード
AW644
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落札価格8524円
657 入札履歴
終了
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