『Checkey チェッキー 落書き風キャンバステント W120cm×D120cm×H150cm TE-1201【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 04分に出品され03月15日 01時 04分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他ゲーム、おもちゃ

【商品名】

Checkey チェッキー 落書き風キャンバステント W120cm×D120cm×H150cm TE-1201

【商品説明】

・対象年齢:3歳~5歳

・本体サイズ:W120cm×D120cm×H150cm

【サイズ】

高さ : 7.87 cm

横幅 : 20.07 cm

奥行 : 91.95 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

【ご注意】

個数や本数が記載の無い商品につきまして

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ Checkey

チェッキー

落書き風キャンバステント

W120cm×D120cm×H150cm

TE-1201